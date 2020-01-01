Новые поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) вступили в силу уже 1 января 2020 года.

Выполнение требований, которые прописаны в новых поправках, должно повлиять на смертность и травматизм на морских судах и на море, сообщает SeafarersJournal.

Одними из самых первоочередных к выполнению назвали нормы по предотвращению несчастных случаев со спасательными шлюпками. Так, поправки к Правилам СОЛАС III/3 и III/20 делают обязательными Требования, предъявляемые к техобслуживанию, тщательным проверкам, эксплуатационным испытаниям, текущему и капитальному ремонту спасательных шлюпок и плотов, спусковых устройств и разобщающих механизмов. Эти положения предназначены для предотвращения несчастных случаев со спасательными плавсредствами. Целью этих поправок было повысить уверенность моряков в том, что они могут полностью положиться на спасательные плавсредства, соответствующие требованиям СОЛАС.

Среди других не менее важных поправок к СОЛАС и кодексам, которые уже вступили в силу:

— поправки к Главе II-1 СОЛАС, которая регулирует требования к делению на отсеки и остойчивости, в первую очередь вносит изменения в правила разделения на отсеки для пассажирских судов, а также в правила, касающиеся информации об остойчивости, которая должна быть в распоряжении капитана судна;

— согласно поправкам к Разделу II-2/13 СОЛАС, требования, касающиеся анализа организации эвакуации, теперь распространяются на все пассажирские теплоходы, а не только на пассажирские ро-ро суда. В ходе анализа должны быть определены и исключены, насколько это возможно, риски скоплений людей, следующих по путям эвакуации. Кроме того, анализ должен продемонстрировать, что схема эвакуации является достаточно гибкой и учитывает, что в результате аварии могут оказаться недоступны определенные пути эвакуации, места сбора, посадки пассажиров или часть спасательных средств;

— расширяется список поставщиков морских систем спутниковой связи: поправки к главе IV Конвенции СОЛАС и некоторым кодексам предусматривают установку «признанных подвижных спутниковых служб» для передачи сигналов бедствия на море и осуществления связи при бедствии. Ранее правилами предписывалась установка систем спутниковой связи конкретно компании «Inmarsat»;

— поправки к главе 8 Международного кодекса по системам пожарной безопасности (Кодекс СПБ), касающиеся предотвращения внутренней коррозии и засорения спринклеров, и включение новой главы 17 в Кодекс СПБ, устанавливающей обязательные требования к средствам пенного пожаротушения для вертолетных устройств;

— поправки к правилу СОЛАС II-1/3-12 о защите от шума и правилам II-2/1 и II-2/10 о тушении пожаров и новое правило XI-1/2-1 о согласовании периодов освидетельствования грузовых судов, не подпадающих под действие Кодекса ПРО (Международный кодекс по расширенной программе проверок во время освидетельствований навалочных судов и нефтяных танкеров);

— поправки к Международному кодексу остойчивости судов в неповрежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОНС), касающиеся судов, занимающихся обработкой якорей, подъемом и буксировкой, включая буксировку в составе эскорта;

— поправки к Международному кодексу по системам пожарной безопасности (Кодекс СПБ), уточняющие рассредоточение членов экипажа в общественных помещениях для расчета ширины лестниц;

— поправки к Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ), которые приводят содержащиеся в Кодексе МКГ требования к классу огнестойкости окна рулевой рубки в соответствие с требованиями, изложенными в главе II-2 СОЛАС;

— комплекс поправок к Главе II-1 СОЛАС, которая регулирует требования к делению на отсеки и остойчивости судов в поврежденном состоянии. Они были разработаны после существенного пересмотра главы II-1, при этом особое внимание было уделено новым пассажирским судам. В связи с этим Комитет по безопасности на море принял пересмотренные пояснительные примечания к разделу II-1 правил СОЛАС и правилам обеспечения остойчивости судов в поврежденном состоянии, а также пересмотренное руководство по водонепроницаемым дверям на пассажирских судах, которые могут открываться во время плавания;

— поправки к правилу II-2/3.56 СОЛАС, касающиеся определения «судна для перевозки транспортных средств», и принятие нового правила II-2/20.2 СОЛАС о требованиях пожарной безопасности для грузовых помещений, где находятся транспортные средства с топливом, предназначенным для того, чтобы привести в движение их собственный двигатель, в частности, транспортные средства, которые не включают двигатель в пределах грузовых помещений;

— поправки к правилу II-2/9.4.1.3 СОЛАС, уточняющие требования к огнестойкости окон на пассажирских судах, перевозящих не более 36 пассажиров, и на судах специального назначения, на борту которых находится более 60 (но не более 240) человек;

— поправки к правилам III/1.4, III/30 и III/37 СОЛАС об учениях по борьбе за живучесть на пассажирских судах, требующие проведения таких учений на всех пассажирских судах с 2020 года;

— поправки к правилам II-1/1 и II-1/ 8-1 СОЛАС, касающиеся обеспечения капитана судна поддержкой в виде бортового компьютера для расчета остойчивости в случае затопления, – для существующих пассажирских судов;

— поправки по обновлению Международного морского кодекса по опасным грузам (Поправка 39-18) в соответствии с последними Рекомендациями Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, включая новые положения, касающиеся цистерн типа 9 IMO, специальные положения в отношении перевозки литиевых батарей и транспортных средств, работающих на легковоспламеняющейся жидкости или газе;

— поправки к приложению 3 к Международному кодексу по применению процедур испытания на огнестойкость 2010 года (Кодекс FTP 2010 года), касающиеся материалов для противопожарной защиты и требуемых методов испытания на пассажирских и высокоскоростных судах;

– поправки к формам Типовой информации/руководствам по загрузке и остойчивости, которыми должно быть обеспечено судно в соответствии с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (IBC Code), с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (IGC Code), с Кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (BCH Code), с Кодексом для существующих судов, перевозящих сжиженные газы наливом (EGC Code), а также с Кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (GC Code).