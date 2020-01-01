Президент Естонії: діалог з РФ важливий, але поступатись принципами не можна

11:45 14.01.2020   Россия

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила про важливість підтримки діалогу з Росією, але не ціною спільних принципів.

Про це вона заявила в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Європейська правда.

"Я згодна з тим, що нам треба говорити одне з одним, особливо з Росією. З іншого боку, ми в жодному разі не повинні поступатися спільними принципами, в тому числі Мінськими домовленостями", - сказала Кальюлайд, коментуючи прагнення президента Франції відновити відносини з РФ.

Вона також висловила розчарування, що надії естонців на Росію не справдилися.

"Коли Росія визнала незалежність Естонії при Борисі Єльцині, багато естонців сподівалися, що Росія теж стане вільною і демократичною державою. На жаль, все склалося не так", - зазначила Кальюлайд.

При цьому, як додала вона, Естонія робить розрізнення між режимом і звичайними громадянами РФ.

"Ми поділяємо загальну оцінку країн НАТО, що Росія - непередбачувана країна, вона напала на Україну і Грузію. Але ми, як НАТО, вжили заходів до того, щоб найближчі до Росії країни були тепер добре захищені", - наголосила президент Естонії.



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