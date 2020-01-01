Новый учебный год начался на ВМС Украины
|11:30 14.01.2020
|Украина
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сегодня на митинге в Одессе объявил о начале нового учебного года. Митинг прошел на территории военно-морской базы «Юг».
Командующий ВМС коротко очертил приоритеты функционирования и развития украинского флота в 2020 году, сообщает Флот2017.
По его словам, основное внимание будет уделено формированию профессионального сержантского корпуса ВСУ.
В связи с этим ВМС приложит главное внимание отбору и подготовке профессионального старшинского и сержантского состава.
Помимо этого, по словам командующего ВМС:
— продолжат наращивать оперативные и боевые способности для отпора агрессии с моря, суши и воздуха в Чёрном и Азовском морях;
— продолжат развивать систему наблюдения и управления по стандартам НАТО;
— продолжат улучшать систему всестороннего обеспечения и усовершенствовать подготовку каждого военнослужащего;
— продолжат совершенствовать системы оборонного планирования, улучшения материально-технической базы.
«Мы единое целое, поэтому мы должны сделать все необходимое для того, чтобы страна была надёжно защищена с морского направления. Только совместными усилиями мы победим», — заявил на митинге адмирал Игорь Воронченко.
Ще на цю тему:
П’ять країн НАТО взяли участь у семінарі із протимінної безпеки у Чорному та Азовському морях у Бердянську / Фото
Учения «Казацкая воля-2019»: ВМСУ провели маневрирования тактических групп корабельно-катерного состава / Фото
В акваторії Чорного моря розпочались навчання корабельно-катерного складу національних ВМС / Фото
Корабль ВМС Украины совершил переход Черным морем "под надзором" российских кораблей / Фото, видео
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
Військові ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі / Відео
Бійці морського спецпризначення ССО ЗС України відпрацьовують захоплення суден у складі абордажних груп
Екіпажі Морської охорони Маріуполя завжди готові до виконання завдань за призначенням / Відео
Український корабель провів десантування в зимовому морі / Відео
Первые в истории совместные учения Украины и Румынии на Дунае пройдут с 4 по 6 сентября.