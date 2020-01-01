Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сегодня на митинге в Одессе объявил о начале нового учебного года. Митинг прошел на территории военно-морской базы «Юг».

Командующий ВМС коротко очертил приоритеты функционирования и развития украинского флота в 2020 году, сообщает Флот2017.

По его словам, основное внимание будет уделено формированию профессионального сержантского корпуса ВСУ.

В связи с этим ВМС приложит главное внимание отбору и подготовке профессионального старшинского и сержантского состава.

Помимо этого, по словам командующего ВМС:

— продолжат наращивать оперативные и боевые способности для отпора агрессии с моря, суши и воздуха в Чёрном и Азовском морях;

— продолжат развивать систему наблюдения и управления по стандартам НАТО;

— продолжат улучшать систему всестороннего обеспечения и усовершенствовать подготовку каждого военнослужащего;

— продолжат совершенствовать системы оборонного планирования, улучшения материально-технической базы.

«Мы единое целое, поэтому мы должны сделать все необходимое для того, чтобы страна была надёжно защищена с морского направления. Только совместными усилиями мы победим», — заявил на митинге адмирал Игорь Воронченко.