Первые два российских универсальных десантных корабля заложат на судостроительном заводе "Залив" в оккупированном Крыму в начале мая в честь 75-летия Дня Победы.

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, передает FlotProm.

"По плану вертолетоносцы должны быть заложены в начале мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что церемония состоится до 9 мая с участием руководства Минобороны, но точная дата пока не определена. Источник добавил, что контракт на постройку кораблей планируется подписать между министерством обороны и заводом "Залив" в феврале.



ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.



Ранее сообщалось, что корабли получат названия "Севастополь" и "Владивосток". Водоизмещение каждого из них составит 25 тысяч тонн, максимальная длина – около 220 метров, авиагруппа – более 20 тяжелых вертолетов. Один УДК сможет перевозить до 900 морпехов и получит доковую камеру для десантных катеров.



В конце декабря прошлого года в интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство подпишет контракт на строительство универсальных десантных кораблей в 2020 году.



В марте 2018 года три независимых источника в петербургских конструкторских бюро сообщили, что военные заказали разработку эскизного проекта универсального десантного корабля Северному проектно-конструкторскому бюро (СПКБ).