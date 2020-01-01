Противолодочный корабль оккупантов устроил слежку за субмариной «противника»
|11:01 14.01.2020
|Крым
На ЧФ РФ прошло учения с экипажем малого противолодочного корабля «Касимов» по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
Экипаж МПК «Касимов» во время выполнения мероприятий боевой подготовки в море получил задачу на поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.
Военнослужащие МПК «Касимов» отработали алгоритм действий по обнаружению и слежению за субмариной. Экипаж также выполнил корабельные учебные упражнения по бомбометанию и применению торпедного оружия.
Роль условного противника выполнила подводная лодка «Колпино».
Учение проводилось в морском полигоне в акватории Чёрного моря.
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