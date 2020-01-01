На ЧФ РФ прошло учения с экипажем малого противолодочного корабля «Касимов» по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Экипаж МПК «Касимов» во время выполнения мероприятий боевой подготовки в море получил задачу на поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.

Военнослужащие МПК «Касимов» отработали алгоритм действий по обнаружению и слежению за субмариной. Экипаж также выполнил корабельные учебные упражнения по бомбометанию и применению торпедного оружия.

Роль условного противника выполнила подводная лодка «Колпино».

Учение проводилось в морском полигоне в акватории Чёрного моря.