Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років

10:45 14.01.2020   Турция

Канал "Стамбул" приноситиме на першому етапі майже $1 млрд чистого прибутку на рік, а за 20 років цифра досягне 60 млрд, тоді як кошторис проєкту складе 15 млрд, з яких 10 піде безпосередньо на будівництво.

Про це сказав міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Джахіт Турхан в рамках круглого столу в агенції "Анадолу", повідомляє ZIK.

"Доходи від експлуатації каналу "Стамбул" на першому етапі досягнуть майже 1 млрд доларів на рік… Проєкт каналу "Стамбул" оцінюється 15 млрд доларів США, з них безпосередньо на будівництво піде 10 млрд", - сказав міністр.

З часом уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років.

За його словами, головна мета будівництва каналу – створення водної артерії альтернативною Босфору. Канал "Стамбул", за його словами, матиме пропускну здатність 185 кораблів на добу, тоді як нині цей показник для Босфору складає 118-125 кораблів на добу.

Міністр також описав загальну тенденцію проходження кораблів через Босфор: за останні 15 років кількість кораблів скоротилася на 25%, при цьому вантажоперевезення зросли на 53%. З цього приводу він також звернув увагу на безпекову складову, оскільки найбільш небезпечним є те, що через Босфор проходять кораблі з небезпечними вантажами, зокрема з природним газом, хімічними речовинами, нафтою та вибуховими речовини. Кількість таких небезпечних вантажів зросла на 11% та продовжує зростати.

Окрім того, за прогнозом міністра транспорту та інфраструктури Туреччини проєкт збільшить дохід від туризму для Стамбула, стимулюватиме залучення інвестицій в регіон, а місто, що розкинеться на його берегах, стане престижним місцем мешкання.

Канал "Стамбул" - найбільш масштабний і амбітний проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з'єднати Мармурове і Чорне моря. Штучний канал довжиною 45 км, завширшки до 400 м і завглибшки до 25 м має пройти територією районів Кючюкчекмедже, Сазлидере і Дурусу. На каналі планується збудувати 10 мостів. Нинішній мер Стамбула, який перебуває в опозиції до керівної партії, не підтримує проєкт та вважає його небезпечним для міста.



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