Ліквідація Касема Сулеймані, одного з керівників Корпусу вартових ісламської революції є частиною ширшої стратегії стримування супротивників Сполучених Штатів.

Об’єктами цієї стратегії також є Росія і Китай, заявив в понеділок Держсекретар США Майк Помпео, пише Радіо Свобода.

У понеділок Майк Помпео виступив в Гуверовському інституті при Стенфордському університеті з промовою під назвою “Відновлення стратегії стримування: приклад Ірану”, що була присвячена “відновленню справжньої стратегії стримування” щодо Ірану після того, як стратегія попередніх адміністрацій заохотила Тегеран до його “підривної діяльності”.

“Ваш ворог повинен розуміти, що ми не тільки маємо можливостями змусити його заплатити ціну за його дії, але ми насправді готові це зробити”, — заявив Помпео. Він піддав критиці адміністрацію Барака Обами, яка уклала у 2015 році так звану ядерну угоду з Іраном, яка, за його словами, додала сміливості Тегерану.

Згідно зі словами Держсекретаря США Майка Помпео, об’єктом стратегії стримування є не тільки Іран. Він згадав поставки Україні бойової зброї, денонсацію Договору про ліквідацію ракет меншої та середньої дальності і випробування американських ракет середньої дальності як частина цих стратегічних зусиль щодо Росії. США також розширили масштаби військово-морських навчань в Південно-Китайському морі у відповідь на мілітаризацію Китаєм островів, чия приналежність оскаржується різними країнами.

“Ми відновлюємо значення поняття стримування”, — підкреслив Помпео.

Нагадаємо, Президент Ірану підписав закон про внесення Пентагону в список терористичних організацій.