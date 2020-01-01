Протичовновий корабель “Керч” виведений зі складу Чорноморського флоту ВМФ Росії готується до утилізації в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Так вже були демонтовані:

носова та кормова пускові установки зенітного ракетного комплексу “Шторм”

двоствольні 76-мм артилерійська установка АК-726

30-мм зенітні артилерійські установки АК-630.

25 січня 2020 року на кораблі має відбутися церемонія спуску прапору ВМФ Росії.

Протичовновий корабель “Керч” був включений до складу кораблів ВМФ СРСР 25 грудня 1969 року. Корпус закладений на стапелі суднобудівного заводу імені 61 Комунара (зараз – ДП “Миколаївський суднобудівний завод”) в Миколаєві 30 квітня 1971 року (заводський № С-2003).

Церемонія спуску корабля на воду проведена 21 липня 1972 року. Радянський військово-морський прапор був піднятий на кораблі 25 грудня 1974 року (дата підняття прапора оголошена корабельним святом), цього ж дня корабель був включений до складу 70-ї бригади протичовнових кораблів 30-ї дивізії протичовнових кораблів Чорноморського флоту ВМФ СРСР.

На оприлюднених Володимиром Нікіфоровим фото вже видно демонтаж ряд озброєнь корабля.