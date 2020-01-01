У затриманого в окупованому Криму Абдулгазієва почалося зараження крові — омбудсмен
|10:01 14.01.2020
|Крым
У незаконно затриманого в окупованому Криму Тофіка Абдулгазієва почалося зараження крові.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає Укрінформ.
"Санітарний стан загальної камери «ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю», де перебував громадянин України, не відповідає встановленим нормам. Приміщення кишить клопами та блохами. Внаслідок укусів комах у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові", - написала вона.
За інформацією омбудсмена, затриманий Абдулгазієв не отримує належної медичної допомоги, нині він поміщений в «ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана».
"Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН", - наголосила Денісова.
У цьому зв'язку вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти в забезпеченні належних умов утримання, проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги Абдулгазієву.
Як повідомлялося, російські силовики 27 березня 2019 року провели в окупованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом затримано 24 особи, зокрема й активіста Тофіка Абдулгазієва.
27 і 28 березня минулого року Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".
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