Все керівництво ДПС в Одеській області відсторонено від виконання обов'язків, - Верланов відреагував на повідомлення НАБУ

09:15 14.01.2020   Украина

Після інформації НАБУ про спробу підкупу співробітника прокуратури з боку в.о. начальника обласного управління ДПС, глава Державної податкової служби Сергій Верланов відсторонив від виконання обов'язків керівництво ДПС в Одеській області.

Про це інформує Цензор.Нет із посиланням на сторінку чиновника в Фейсбук.

Глава ДПС заявив про такі кроки:

Відсторонюю все керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов'язків та ініціюю внутрішнє службове розслідування щодо зазначених фактів.
Починаю повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату ДПС і територіальних органів ДПС на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців.
Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повну співпрацю і буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних і корумпованих співробітників.

"Почуте і побачене неприпустиме. Будь-які прояви корупції та зловживань в лавах податкової будуть викорінені", - прокоментував Верланов відео, оприлюднене НАБУ.

Нагадуємо, 13 січня НАБУ повідомило про підозру в.о. начальника ГУ ДПС однієї з областей, яка пропонувала співробітнику прокуратури щомісячний хабар у розмірі 25 тис. дол.



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