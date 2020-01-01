Після інформації НАБУ про спробу підкупу співробітника прокуратури з боку в.о. начальника обласного управління ДПС, глава Державної податкової служби Сергій Верланов відсторонив від виконання обов'язків керівництво ДПС в Одеській області.

Про це інформує Цензор.Нет із посиланням на сторінку чиновника в Фейсбук.

Глава ДПС заявив про такі кроки:

Відсторонюю все керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов'язків та ініціюю внутрішнє службове розслідування щодо зазначених фактів.

Починаю повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату ДПС і територіальних органів ДПС на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців.

Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повну співпрацю і буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних і корумпованих співробітників.

"Почуте і побачене неприпустиме. Будь-які прояви корупції та зловживань в лавах податкової будуть викорінені", - прокоментував Верланов відео, оприлюднене НАБУ.

Нагадуємо, 13 січня НАБУ повідомило про підозру в.о. начальника ГУ ДПС однієї з областей, яка пропонувала співробітнику прокуратури щомісячний хабар у розмірі 25 тис. дол.