Міністерство внутрішніх справ Грузії починає розслідування щодо екс-президента країни та лідера українського "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі за підозрою його у спробі повалення влади.

Як повідомляє "Грузия Online" з посиланням на МВС країни, таке рішення було прийнято після висловлювань Саакашвілі минулими вихідними в ефірі грузинської телекомпанії "Мтавари архи" в зв'язку з протестами 20-21 червня 2019 року в Тбілісі, передає УНІАН.

Тоді група лідерів опозиції та їхніх прихильників спробувала штурмом узяти будівлю грузинського парламенту. "Висловлювання Саакашвілі в ефірі однієї з телекомпаній, що "тоді можна було повалити владу, але момент був упущений", являють собою достатню підставу для підозри, що спроба повалення влади 20 червня здійснювалася безпосередньо при участі та керівництві Саакашвілі", - йдеться у повідомленні МВС, поширеному в понеділок.

Там також відзначили, що проведуть через висловлювання Саакашвілі відповідні слідчі дії й дадуть їм правову оцінку.

20 червня 2019 року кілька тисяч опозиціонерів зібралися біля будівлі парламенту, щоб опротестувати дії голови Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврілова, зайняв на засіданні асамблеї, яка проходила в будівлі парламенту Грузії, крісло його голови. До вечора радикально налаштовані лідери опозиції та їх прихильники зробили спробу прорвати кордон поліції і увірватися до будівлі парламенту.

Поліція, застосувавши силу, розігнала нападників. Постраждали 240 осіб, в їх числі 80 поліцейських. Було затримано більше 300 учасників акції. Судові процеси по даній справі тривають до сьогоднішнього дня.

Восени минулого року Саакашвілі заявив про намір повернутися до Грузії.



