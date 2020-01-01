Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ
|09:30 14.01.2020
|Украина
Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю "Цензор.Нет".
За його словами, для цього необхідно визначити чи була атака на український літак навмисної або випадкової.
"Від цієї оцінки залежить напрямок наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність", - заявив Данілов.
Нагадаємо, 8 січня іранські військові двома ракетами збили літак МАУ, здійснював рейс із Тегерана в Київ. В результаті загинуло 176 чоловік. Іранські власті заявили, що сбитие літака сталося помилково.
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