Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив постанову про участь української делегації у січневій сесії у ПАРЄ.

Про це у Facebook написала голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.

“Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув мій проект Заяви Парламенту України „Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році“ і підтримав цей документ, рекомендувавши розглянути його у сесійній залі Верховної Ради”, — написала Ясько.

За її словами, українська делегація повинна їхати до Страсбурга, щоб боротися там за Україну та європейські цінності для самої Ради Європи.

“Ми усвідомлюємо, що там буде непросто. Але нова делегація має нову стратегію та конструктивну програму дій на зимову сесію ПАРЄ”, — зазначила Ясько.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про заяву “Щодо участі постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році”.