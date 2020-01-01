Пожежа у коледжі в Одесі: повідомлено про підозру ще одній особі
|08:30 14.01.2020
|Украина
У проваджені за фактом пожежі в одному із коледжів в Одесі, яка сталася 4 грудня 2019 року, повідомлено про підозру ще одній людині.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“У провадженні за фактом пожежі в одеському коледжі повідомлено про підозру ще одній особі. Завідуючій господарством коледжу інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС встановлено, що ще у 2014 році працівниками ДСНС було проведено планову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальному закладі. За її результатами виявлено низку грубих порушень, серед яких — відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, решітки на вікнах першого та четвертого поверхів тощо.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Відомо про 16 загиблих.
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