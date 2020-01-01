Посольство України засуджує Daily Mail за "російський" Крим
|08:15 14.01.2020
|Крым
Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії закликало британське видання Daily Mail внести виправлення у публікацію, в якій окупований Крим названо російською територією.
Відповідний допис оприлюднено у Twitter посольства, повідомляє Укрінформ.
"Весь світ знає, що Крим - це Україна. Прикро, що видання Daily Mail все ще не знає цього. Будь ласка, внесіть необхідні правки, щоб не вводити в оману своїх читачів!" - наголосили українські дипломати.
Йдеться про публікацію Daily Mail про місячне затемнення 11 січня з зображеннями різних місць на планеті. У матеріалі містилася світлина з підписом: "Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія".
Підпис наразі вже змінено, у ньому тепер сказано "село Клинівка Сімферопольського району у Криму".
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