Трьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" - Вадиму Сіруку, Емір-Усеін Куку і Мусліму Алієву - посилили умови тримання в Новочеркаському СІЗО, помістивши їх в спецблок.

Про це з посиланням на дружину Сірука Анну Богачову повідомляє в Facebook Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Його (Сірука - ред.) І двох інших фігурантів «ялтинської групи» у справі Хізб ут-Тахрір помістили в спецблок СІЗО-3 м. Новочеркаськ. Причини посилення режиму тримання невідомі ", - повідомляє Кримська солідарність.

У листі, відправленому Сіруком ще 25 грудня, повідомляється, що його, а також Емір-Усеіна Куку і Мусліма Алієва помістили в спецблок.

"Сидимо в одиночних камерах в спецблоці. Глушина і тиша ", - написав політв'язнів.

Адвокати зазначають, що раніше фігурантів справи Хізб ут-Тахрір неодноразово поміщали в спецблок в Ростовському СІЗО-1, що свідчить про практику, що стала тенденцією, "формувати свідомо негативну характеристику на всіх, хто проходить за статтею 205.5 КК РФ".

Як повідомлялося, 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд фігурантам ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив вирок - позбавлення волі в колонії суворого режиму на строк: Алієву Мусліму - 19 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Алімову Рефату - 8 років, з обмеженням свободи на 1 рік, Джеппарову Арсену - 7 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Куку Емір-Усеіну - 12 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік.

Підтримати в'язнів в суді приїхали з Криму більше ніж 150 співвітчизників. На засіданні були присутні генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і прес-секретар російського відділення міжнародної неурядової організації Amnesty International.