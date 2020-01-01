И.о. губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал о перспективах получения дополнительного финансирования из федерального бюджета России на социально-экономическое развитие региона.

Сегодня, 13 января, на аппаратном совещании в оккупационном правительстве Севастополя он назвал конкретные суммы по некоторым направлениям, которые город получит в ближайшие три года, пишет Новый Севастополь.

«Мы получили подтверждение по финансированию наших дополнительных программ по благоустройству, прежде всего. Это будут дополнительные средства на три года – порядка 6 млрд рублей. Также, соответственно, модернизация здравоохранения, чтобы мы могли полностью лицензировать через всю свою действующую сеть, не считая тех новых объектов, которые мы будем вводить по ФЦП, – действующую сеть должны привести в порядок. Это порядка 7 млрд рублей», – сказал глава Развожаев.

Он добавил, что также дополнительные средства будут выделяться на обновление парка техники города, ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов и прочее.

«В середине февраля мы должны понимать все дорожные карты по средствам, которые будут инвестированы в город в эти сферы в 2020 году», – добавил Развожаев.

Президент России Владимир Путин заявил о перспективах выделения дополнительных средств на социально-экономическое развитие оккупированных Крыма и Севастополя на совещании в Ялте 10 января.