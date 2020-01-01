Севастополю обещают выделить 6 млрд рублей на благоустройство и 7 млрд рублей на здравоохранение
|21:10 13.01.2020
|Севастополь
И.о. губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал о перспективах получения дополнительного финансирования из федерального бюджета России на социально-экономическое развитие региона.
Сегодня, 13 января, на аппаратном совещании в оккупационном правительстве Севастополя он назвал конкретные суммы по некоторым направлениям, которые город получит в ближайшие три года, пишет Новый Севастополь.
«Мы получили подтверждение по финансированию наших дополнительных программ по благоустройству, прежде всего. Это будут дополнительные средства на три года – порядка 6 млрд рублей. Также, соответственно, модернизация здравоохранения, чтобы мы могли полностью лицензировать через всю свою действующую сеть, не считая тех новых объектов, которые мы будем вводить по ФЦП, – действующую сеть должны привести в порядок. Это порядка 7 млрд рублей», – сказал глава Развожаев.
Он добавил, что также дополнительные средства будут выделяться на обновление парка техники города, ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов и прочее.
«В середине февраля мы должны понимать все дорожные карты по средствам, которые будут инвестированы в город в эти сферы в 2020 году», – добавил Развожаев.
Президент России Владимир Путин заявил о перспективах выделения дополнительных средств на социально-экономическое развитие оккупированных Крыма и Севастополя на совещании в Ялте 10 января.
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