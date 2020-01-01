Румыния перенесла срок сдачи в эксплуатацию газопровода Кишинев-Унгены на 2021 год.

Как пишет REGNUM, об этом сообщает 13 января NewsMaker со ссылкой на План развития газотранспортной системы Румынии на 2019−2028 год.

Издание напомнило, что строительство газопровода началось в 2013 году, проект планировалось завершить в конце 2017 года, но этот срок перенесли на конец 2018 года. Однако в 2018 году власти пообещали достроить газопровод в 2020 году, но, согласно опубликованному плану, срок сдачи вновь перенесен, теперь уже на 2021 год.

Как сообщало издание, мощность объединённого газопровода Яссы — Кишинёв — Унгены составит 1,5 млрд кубометров в год. При этом Молдавия потребляет порядка 1,3 млрд кубометров газа в год. Румыния между тем сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома.

Иными словами, речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдову через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.