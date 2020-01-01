Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
|20:45 13.01.2020
|Румыния
Румыния перенесла срок сдачи в эксплуатацию газопровода Кишинев-Унгены на 2021 год.
Как пишет REGNUM, об этом сообщает 13 января NewsMaker со ссылкой на План развития газотранспортной системы Румынии на 2019−2028 год.
Издание напомнило, что строительство газопровода началось в 2013 году, проект планировалось завершить в конце 2017 года, но этот срок перенесли на конец 2018 года. Однако в 2018 году власти пообещали достроить газопровод в 2020 году, но, согласно опубликованному плану, срок сдачи вновь перенесен, теперь уже на 2021 год.
Как сообщало издание, мощность объединённого газопровода Яссы — Кишинёв — Унгены составит 1,5 млрд кубометров в год. При этом Молдавия потребляет порядка 1,3 млрд кубометров газа в год. Румыния между тем сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома.
Иными словами, речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдову через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.
Ще на цю тему:
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
Молдова будет подключена к европейской газовой сети не позднее первой половины 2020 г
Газопровід «Унгени-Кишинів» побудує румунська компанія
Бухарест хоче до кінця року об'єднати ГТС Румунії та Молдови
Газопровод Яссы - Кишинев заработает в 2018 году
Румынский Transgaz SA получил все документы на строительство газопровода между Молдовой и Румынией
Румыния построит два газопровода, которые будут подключены к газопроводу Яссы-Унгены