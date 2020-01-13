Контейнерный терминал ТИС перевалил более 33 млн тонн грузов за год
|20:30 13.01.2020
|Украина
По итогам работы в 2019 году терминалами ТИС в порту Пивденный было обработано 33,17 млн тонн грузов.
Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные ТИС.
"90% груза в мире по-прежнему перемещается морем, и в связи с этим у нас огромные планы. Мы собираемся развивать индустриальный парк ТИС, активно наращивать контейнерный транзит и трансшипмент, будет еще больше контейнерных поездов, много новых рекордов и впечатляющих новостей", - прокомментировал достижение один из совладельцев ТИС Андрей Ставницер.
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