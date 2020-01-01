Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" прошел черноморские проливы и вошел в Средиземное море.

Об этом сообщили в понедельник, 13 января, в пресс-службе флота, пишет Интерфакс.



"В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе. В настоящее время крейсер находится в Эгейском море. Через несколько дней корабль совершит деловой заход в один из иностранных портов", - говорится в сообщении Северного флота.



В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. У России в Средиземном море есть база ВМФ в сирийском порту Тартус.



В первой декаде января крейсер "Маршал Устинов" в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта на борту крейсера за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.



"Маршал Устинов" выполняет задачи дальнего похода с июля 2019 года.



Корабль участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и учении Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019". В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Кабо-Верде и Экваториальной Гвинеи.



В конце ноября североморцы провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.



"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах мирового океана.