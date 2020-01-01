Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море

19:15 13.01.2020   Россия

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" прошел черноморские проливы и вошел в Средиземное море.

Об этом сообщили в понедельник, 13 января, в пресс-службе флота, пишет Интерфакс.
       
"В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе. В настоящее время крейсер находится в Эгейском море. Через несколько дней корабль совершит деловой заход в один из иностранных портов", - говорится в сообщении Северного флота.
       
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. У России в Средиземном море есть база ВМФ в сирийском порту Тартус.
       
В первой декаде января крейсер "Маршал Устинов" в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта на борту крейсера за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
       
"Маршал Устинов" выполняет задачи дальнего похода с июля 2019 года.
       
Корабль участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и учении Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019". В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Кабо-Верде и Экваториальной Гвинеи.
       
В конце ноября североморцы провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.
       
"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах мирового океана.



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