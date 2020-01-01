Режисер Олег Сенцов поділився радісною новиною: із окупованого Криму до Києва перебралися його мама та 15-річний син Владислав.

Колишня дружина Сенцова Алла залишилася жити на півострові. Із його слів, жінка прийняла анексію. Фото з найріднішими колишній політв'язень показав у Facebook, пише Українська правда.

"Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулась важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син", - написав Олег.

"З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад знаходився не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижня в Україні йому вистачило щоб ця пелена спала", - зазначив режисер.

Владислав, який має розлад аутичного спектру, продовжить навчання у столиці.

"Незважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в який є інклюзивне навчання", - поділився Олег.

Як відомо, донька Сенцова Аліна у вересні зустрічала його з полону, Влад теж приїжджав побачитися з татом.

Як розказувала ZIK свого часу сестра Сенцова, Наталія Каплан, поки режисер перебував в ув'язненні у Росії, діти мешкали в бабусі, матері Олега або в тітки.

У 2016-му році, пише "ТСН", Алла розповіла "Громадському радіо" про намір розлучитися з Олегом. Вона пояснила своє рішення тим, що статус дружини в'язня не їй дає можливості в окупованому Криму взяти іпотеку, щоб придбати житло для себе і їхніх двох дітей.

Фото з Facebook