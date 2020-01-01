Доньку політв'язня затримали на адмінмежі з Кримом і повезли до поліції

15:20 13.01.2020   Крым

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом затримали і везуть до відділення поліції в Армянську доньку політв'язня Гульсум Алієву.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

"О 12.50 на російському КПП, що межує з КПП "Каланчак", прикордонниками було затримано доньку політв'язня - Гульсум Алієву. ... Гульсум Алієву з КПП вивозять до відділення поліції м Армянськ", - йдеться в повідомленні.

За словами матері затриманої Наджії Аджи-Мамутової (Алієвої), вони виїхали в Херсон для оформлення медичних документів і отримання кваліфікованої медичної консультації.

Після затримання Гульсум Алієвої з нею і її матір'ю не було зв'язку. В 14.05 Наджі Алієву після "бесіди" відпустили, проте її дочка Гульсум все ще була "на допиті" в іншому приміщенні.

Як повідомлялося, в 2018 році щодо активістки Кримської солідарності Гульсум Алієвої було порушено адміністративну справу за ст. 20.3.1 КпАП РФ (розпалювання ворожнечі і ненависті) і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ. Пізніше обидві справи були припинені.

Постанова про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування було вручено Гульсум Алієвій 25 січня 2019 року, однак, незважаючи на це, її дані дотепер не виключені зі списку екстремістів і терористів, в якому вона зареєстрована під номером 766. Певний час Алієва перебувала в розшуку , що раніше вже було причиною її затримання на адмінмежі.



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