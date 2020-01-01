Україна відновить участь у роботі ПАРЄ цього тижня
|17:15 13.01.2020
|Украина
Верховна рада України на цьому тижні прийме постанову про відновлення участі своєї делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, пише ZN,UA.
Наголошується, що вже на цьому тижні ВРУ ухвалитьпостанову про відновлення участі України у роботі ПАРЄ.
"Сьогодні це рішення буде затверджене на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі", - написав він у Facebook.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 червня ПАРЄ зняла санкції з делегації Росії без будь-яких додаткових умов. Наступного дня ПАРЄ відновила права російської делегації у повному обсязі. При цьому РФ не виконала жодної умови для повернення до організації: не деокупувала українські Крим і Донбас, не звільнила всіх українських політв'язнів.
Українська та грузинська делегації оскаржили рішення про повернення РФ до ПАРЄ, а делегація України відмовилася від участі в роботі асамблеї.
23 вересня сформована Верховною Радою IX скликання українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. У жовтні Україна, Грузія, Литва, Латвія й Естонія створили групу з протидії Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи.
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