Оккупированный Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в прессе. Мониторинг провел Фонд защиты гласности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы исследования отмечают, что рейтинг строился на основе фактов задержания или нападения на журналистов без учета отказа в доступе к информации.

Всего в 2019 году на юге РФ зафиксировано 43 случая преследования СМИ и журналистов. 11 из них в Крыму. На втором месте Краснодарский край, на третьем – Дагестан.

Севастополь оказался на 6 месте: там в течение года зафиксировано 2 случая притеснения представителей прессы.