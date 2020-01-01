Окrупанты изменили границы участков вдоль побережья Крыма, где устанавливается пограничный режим

15:15 13.01.2020   Крым

Порядок выхода судов и деятельности в прибрежной акватории Черного моря в границах России стал проще. Соответствующие поправки в законодательство внесла Федеральная служба безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по РК, изменения внесены в ведомственный приказ от 2007 года «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим».

В частности, в Черном море погранрежим отменен «в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Прибойный – мыс Тарханкут, мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12'12 северной широты, 33°08'48 восточной долготы), мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес, мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23'07 северной широты, 33°44'28 восточной долготы) – мыс Николая – мыс Троицы, мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг, мыс Чикен – мыс Меганом, мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00'46 северной широты, 35°57'19 восточной долготы) – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул».

Когда на указанные территории распространялся пограничный режим, владельцы плавательных средств обязаны были каждый раз, чтобы отойти от берега, сообщать пограничникам время и цель выхода в море с точным указанием точки выхода и возвращения. Теперь необходимость в этом отпала.

Таким образом оккупанты в Крыму пытаются сделать более комфортным отдых жителей и гостей полуострова, а также облегчить жизнь тем, кто занимается прибрежным рыболовством, пишет издание.

Но за пределами указанных зон пограничный режим сохраняется, поэтому выходить из очерченного участка без уведомления соответствующих служб запрещено.



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