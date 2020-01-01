ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
|19:30 13.01.2020
|Абхазия
Аэромобильные группы мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых задач тактического воздушного десанта.
В ходе учебы на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие осваивают навыки беспарашютного десантирования на различные рельефы местности, а также огневого поражения пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов, пишет пресс-служба Минобороны России.
Основными принципами подготовки аэромобильных групп являются автономность и способность ликвидировать противника, находящегося на удалении. Подразделения предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху.
Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плана боевой подготовки, принимают участие около 1 тыс военнослужащих ЮВО.
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