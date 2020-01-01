Аэромобильные группы мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых задач тактического воздушного десанта.

В ходе учебы на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие осваивают навыки беспарашютного десантирования на различные рельефы местности, а также огневого поражения пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Основными принципами подготовки аэромобильных групп являются автономность и способность ликвидировать противника, находящегося на удалении. Подразделения предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху.

Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плана боевой подготовки, принимают участие около 1 тыс военнослужащих ЮВО.