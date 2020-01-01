ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
|19:00 13.01.2020
|Армения
Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни (Армения) выполнили перехват воздушных целей условного противника, прикрытие огневых позиций, военной техники и живой силы ротной тактической группы мотострелкового соединения.
В рамках тренировки военнослужащие мотострелковых подразделений действуют в едином замысле во взаимодействии с летчиками истребителей МиГ-29, пишет пресс-служба Минобороны России.
Во время тренировки летчики парами и звеньями выполняют задачи в воздухе с элементами простого и сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих нарушение государственной границы самолетами условного противника, и прикрытию мотострелковых подразделений, действующих в ротной тактической группе на полигоне Алагяз.
Особое внимание в ходе полетов летчиками уделяется поиску воздушных целей, применению по ним электронно-пусковых ракет и принудительной посадке на военный аэродром Эребуни самолетов-нарушителей условного противника.
В практической тренировке принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной специальной и авиационной техники.
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