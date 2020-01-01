Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13 января

21:00 13.01.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 13 января прошли следующие мероприятия:

1. На Кубани в вертолетном полку армейской авиации начались летно-тактические учения армейской авиации Южного военного округа.

Экипажи совершат одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработают боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработают элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, а также выполнят упражнение «полет по маршруту в заданный район».

В завершении мероприятий учебно-боевой подготовки экипажи вертолетов выполнят практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты будут осуществляться как днем, так и в ночное время суток. За время занятий летчикам предстоит выполнить около 40 плановых вылетов, произвести около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.

2. Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, отразили на учении нападение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части.

По замыслу учения, группа ДРГ предприняла попытку проникновения на территорию части через КПП военного городка с целью завладения вооружением.

Дежурная смена не допустила прорыва группы диверсантов и оперативно подняла по тревоге подразделение по противодействию диверсионным силам противника.

В результате предпринятых действий силами наряда во взаимодействии с группами специального назначения окружили район операции и уничтожили диверсантов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Для приближения обстановки к реальным боевым условиям использовались имитационные средства: холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые шашки и взрывпакеты.

Целью специального учения являлась выработка у военнослужащих навыков в выборе огневых позиций, а также слаженности действий личного состава при обезвреживании ДРГ.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

3. Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, в ходе плановой летно-тактической подготовки отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена.

При выполнении лётно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

В ходе полетов экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

Всего в зимнем периоде обучения пилоты Су-25СМ совершат свыше 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

4. В Учебном центре военной полиции в Северной Осетии состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года.

200 курсантов начали обучение по программам подготовки и переподготовки военнослужащих военной полиции с применением боевого опыта современных вооруженных конфликтов

Курсантам предстоят занятия по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам обучения. Содержание и методологические установки курсов основаны на опыте и особенностях выполнения специальных задач военной полицией как на территории России, так и за ее пределами.

При успешном завершении обучения военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия. Прежде в Вооружённых Силах оружие нелетального действия и спецсредства не применялись.

В Учебном центре военной полиции за время его существования прошли обучение более 3,5 тыс. человек.

5. Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, отработали задачи контрбатарейной борьбы.

Гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.

Военнослужащие выполнили задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня РСЗО «Град-М».

В тренировках приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной техники. Занятия проводились на общевойсковых полигонах, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.



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