Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует в суде взыскать около 10,2 млрд рублей с лиц, контролировавших крымский банк ВВБ.

Об этом говорится в сообщении на сайте АСВ, пишет Интерфакс.

ВВБ, зарегистрированный в оккупированном Севастополе, лишился лицензии в апреле 2018 года. ЦБ тогда отмечал, что деятельность руководства банка привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В мае 2018 года Арбитражный суд Севастополя признал ВВБ банкротом.

АСВ сообщило, что 30 декабря 2019 года направило в Арбитражный суд Севастополя заявление о привлечении контролирующих ВВБ лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 10,15 млрд рублей.

У банка не было контролирующего акционера, владельцами акций были несколько физических и юридических лиц.