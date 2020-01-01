Буксир "Георгий Седов" пополнил флот Азовского филиала "Росморпорта" / Фото
|18:30 13.01.2020
|Азовский район
Азовский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт" получил буксир "Георгий Седов".
30 декабря 2019 года судно прибыло в морской порт Азов, пишет sudostroenie.info со ссылкой на сообщение предприятия от 13 января 2020 года.
Буксир/судно снабжения "Георгий Седов" планируется использовать в морских портах Ростов-на-Дону и Азов для обеспечения ледокольных проводок и оказания буксирных услуг. Также, благодаря танкам для перевозки питьевой воды и топлива, судно может использоваться для снятия отходов с судов и тушения пожаров.
Судно построено в Финляндии в 1998 году. Предыдущее название – Antarcticaborg. Новое название буксир получил в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.
Буксир/судно снабжения "Георгий Седов":
Класс РС – KM * Arc5 AUT1 Tug/Supply vessel
Длина – 65,1 м
Ширина – 16,4 м
Осадка – 2,9 м
Мощность – 3900 кВт
Скорость – 13 узлов
Экипаж – 12 чел.
Фото: Росморпорт
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