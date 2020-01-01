Азовский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт" получил буксир "Георгий Седов".

30 декабря 2019 года судно прибыло в морской порт Азов, пишет sudostroenie.info со ссылкой на сообщение предприятия от 13 января 2020 года.

Буксир/судно снабжения "Георгий Седов" планируется использовать в морских портах Ростов-на-Дону и Азов для обеспечения ледокольных проводок и оказания буксирных услуг. Также, благодаря танкам для перевозки питьевой воды и топлива, судно может использоваться для снятия отходов с судов и тушения пожаров.

Судно построено в Финляндии в 1998 году. Предыдущее название – Antarcticaborg. Новое название буксир получил в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

Буксир/судно снабжения "Георгий Седов":

Класс РС – KM * Arc5 AUT1 Tug/Supply vessel

Длина – 65,1 м

Ширина – 16,4 м

Осадка – 2,9 м

Мощность – 3900 кВт

Скорость – 13 узлов

Экипаж – 12 чел.

Фото: Росморпорт