Ялтинские оккупационные власти планируют наделить дворников полномочиями дореволюционных квартальных надзирателей, или, по современному, участковых инспекторов по благоустройству.

Об этом заявил глава оккупационной администрации города Иван Имгрунт, пишут Новости Крыма.

«Есть поручение Главы Республики о направлении Ялте дополнительных средств на расширение штата дворников, и город также выделит на эти цели финансовые ресурсы», – сообщил он.

По словам Ивана Имгрунта, для работников этой профессии предусматривается и увеличение заработной платы. «Поэтому дворниками, которых предполагается наделить и полномочиями квартальных, следящих за порядком на вверенной территории, как в царской России, должны быть ответственные люди», – уточнил глава администрациии пообещал: «Мы будем делать ставку, в основном, на местных жителей, приглашая на работу людей индивидуально».

Одновременно, обратил внимание он, в границах каждого квартала, совпадающего с территорией избирательных участков, на которые делится Большая Ялта, за счет инвестиционных соглашений будет приобретаться служебное жилье для дворников.

«Также их обеспечат формой одежды по образцу, который планируется утвердить в ближайшее время, в том числе рабочей, парадно-выходной, зимней, летней, и нагрудными индивидуальными знаками на одежде, как у сотрудников ГАИ», – рассказал Иван Имгрунт, подчеркнув: «Ялта должна быть передовой, красивой и правильной во всем!» При этом он заверил, что перед муниципальными властями стоит задача полностью заполнить штат дворников, включая 200 дополнительных вакансий, к началу курортного сезона.