Из ялтинских дворников хотят сделать квартальных надзирателей

18:00 13.01.2020   Ялта

Ялтинские оккупационные власти планируют наделить дворников полномочиями дореволюционных квартальных надзирателей, или, по современному, участковых инспекторов по благоустройству.

Об этом заявил глава оккупационной администрации города Иван Имгрунт, пишут Новости Крыма.

«Есть поручение Главы Республики о направлении Ялте дополнительных средств на расширение штата дворников, и город также выделит на эти цели финансовые ресурсы», – сообщил он.     

По словам Ивана Имгрунта, для работников этой профессии предусматривается и увеличение заработной платы. «Поэтому дворниками, которых предполагается наделить и полномочиями квартальных, следящих за порядком на вверенной территории, как в царской России, должны быть ответственные люди», – уточнил глава администрациии пообещал: «Мы будем делать ставку, в основном, на местных жителей, приглашая на работу людей индивидуально». 

Одновременно, обратил внимание он, в границах каждого квартала, совпадающего с территорией избирательных участков, на которые делится Большая Ялта, за счет инвестиционных соглашений будет приобретаться служебное жилье для дворников.

«Также их обеспечат формой одежды по образцу, который планируется утвердить в ближайшее время, в том числе рабочей, парадно-выходной, зимней, летней, и нагрудными индивидуальными знаками на одежде, как у сотрудников ГАИ», – рассказал Иван Имгрунт, подчеркнув: «Ялта должна быть передовой, красивой и правильной во всем!» При этом он заверил, что перед муниципальными властями стоит задача полностью заполнить штат дворников, включая 200 дополнительных вакансий, к началу курортного сезона.  



Ще на цю тему:

11:15 23.12.2019
В Севастополе вновь лоббируют строительство «элитного» лицея в Байдарской долине
15:00 29.08.2019
Оккупанты обещают оставить парк санатория "Ясная поляна" общедоступным
08:40 23.08.2019
Оккупанты заявляют о "специальных гостях" из Италии и США на джазовом фестивале в Коктебеле
21:20 13.08.2019
Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
19:00 09.08.2019
В тире Детского парка оккупированного Симферополя произошла перестрелка
08:20 07.08.2019
В окупованому Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери
13:00 05.08.2019
В оккупированном Севастополе посчитали жителей
08:00 01.08.2019
Выброс нечистот КОС «Южные» в Голубой бухте Севастополя виден из космоса / Фото
16:00 30.07.2019
Землю под новую инфекционную больницу Севастополя оккупанты изымут у граждан
08:20 30.07.2019
Новости курорта: В оккупированной Ялте машины обливают кислотой / Фото
15:00 24.07.2019
В Судаке возбуждено уголовное дело по факту избиения фотографами туристов / Видео
09:00 24.07.2019
В Ялті статую богині Флори в ботсаду окупанти замінять бюстом Леніна / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
14:41 10.01.2020
Уряд Грузії розірвав контракт на будівництво мегапорту у Чорному морі
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 13.01.2020
Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море
18:30 13.01.2020
Буксир "Георгий Седов" пополнил флот Азовского филиала "Росморпорта" / Фото
16:00 13.01.2020
Корабли Каспийской флотилии отработали нормативы боевой готовности кораблей
15:45 13.01.2020
Следствие РФ назвало виновного в катастрофе «суперджета» в Шереметьево
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
16:41 10.01.2020
В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж / Фото
10:30 10.01.2020
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 13.01.2020
Сім’я Олега Сенцова переїхала з окупованого Криму до Києва / Фото
19:45 13.01.2020
Статистика оккупантов: Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в СМИ
18:45 13.01.2020
С лиц, контролировавших крымский банк ВВБ, пытаются через суд взыскать 10,2 млрд руб
18:15 13.01.2020
Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, встретятся в Лондоне
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд