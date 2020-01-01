Армейский корпус ЧФ проводит учения на полигоне под Симферополем
|17:45 13.01.2020
|Крым
Подразделения береговой обороны Черноморского флота страны-оккупанта проводят учения на полигоне «Ангарский» в Симферопольском районе.
Учения проходят в рамках проверки боеготовности, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению задач в рамках проведения плановой проверки боевой готовности. Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон «Ангарский» и приступили к инженерному оборудованию позиций», – говорится в сообщении.
В ходе проверки боевой готовности военнослужащие выполнят стрелковые упражнения из штатного вооружения по мишенным позициям, а также проведут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.
В учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники из состава подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.
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