Подразделения береговой обороны Черноморского флота страны-оккупанта проводят учения на полигоне «Ангарский» в Симферопольском районе.

Учения проходят в рамках проверки боеготовности, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению задач в рамках проведения плановой проверки боевой готовности. Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон «Ангарский» и приступили к инженерному оборудованию позиций», – говорится в сообщении.

В ходе проверки боевой готовности военнослужащие выполнят стрелковые упражнения из штатного вооружения по мишенным позициям, а также проведут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

В учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники из состава подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.