Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй.

После выполнения действий боевой готовности военнослужащие выдвинулась на технике в исходный район на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке ее на эшелоны. В течение 8 часов 2 эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, гаубичными самоходными артиллерийскими установками Мста-С, инженерными машинами разграждения ИМР-3М, бронетранспортерами БТР-80, пишет пресс-служба Минобороны России.

Всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и около 1 тысяча единиц вооружения, военной и специальной техники.

Проверка мотострелковой дивизии в повышенную степень боеготовности прошла под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.