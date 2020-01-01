На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео

13:45 13.01.2020   Турция

В провинции Хаккари на юге Турции в понедельник, 13 января, началась новая масштабная антитеррористическая операция.

Как сообщает МВД Турции, в операции Kapan-3 ("Капкан") задействовано 825 сотрудников полиции и жандармерии, передает Анадолу.

Цель операции - полная ликвидация угрозы террористов РКК в районе Каваклы провинции Хаккари.

В ходе операции уже обнаружены четыре укрытия террористов, изъяты автомат Калашникова, 17 самодельных взрывных устройств, три ручные гранаты, большое количество боеприпасов.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. 

В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. 

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).



Ще на цю тему:

19:40 03.01.2020
Туреччина з листопада вислала 150 іноземних терористів
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
13:30 05.11.2019
У Туреччині повідомили про затримання сестри вбитого ватажка ІДІЛ
16:50 05.07.2019
Від вибуху авто в Туреччині загинуло троє сирійців, Ердоган заявляє про теракт
08:53 05.07.2019
Турция обвиняет Washington Post в пропаганде терроризма
20:01 13.05.2019
Организатора теракта в Турции приговорили к 53 пожизненным срокам
08:54 16.03.2018
Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию
13:31 05.03.2018
Власти Турции усилили безопасность в Анкаре
13:32 14.02.2018
В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции введён комендантский час
08:58 26.01.2018
В Турции два человека погибли в результате попадания ракеты в мечеть / Фото
10:25 29.12.2017
Турция заподозрила подготовку терактов на Новый год: задержали 29 человек
09:56 27.11.2017
В Турции объявлен национальный траур
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
14:41 10.01.2020
Уряд Грузії розірвав контракт на будівництво мегапорту у Чорному морі
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 13.01.2020
Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море
18:30 13.01.2020
Буксир "Георгий Седов" пополнил флот Азовского филиала "Росморпорта" / Фото
16:00 13.01.2020
Корабли Каспийской флотилии отработали нормативы боевой готовности кораблей
15:45 13.01.2020
Следствие РФ назвало виновного в катастрофе «суперджета» в Шереметьево
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
16:41 10.01.2020
В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж / Фото
10:30 10.01.2020
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 13.01.2020
Сім’я Олега Сенцова переїхала з окупованого Криму до Києва / Фото
19:45 13.01.2020
Статистика оккупантов: Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в СМИ
18:45 13.01.2020
С лиц, контролировавших крымский банк ВВБ, пытаются через суд взыскать 10,2 млрд руб
18:15 13.01.2020
Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, встретятся в Лондоне
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд