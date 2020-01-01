В провинции Хаккари на юге Турции в понедельник, 13 января, началась новая масштабная антитеррористическая операция.

Как сообщает МВД Турции, в операции Kapan-3 ("Капкан") задействовано 825 сотрудников полиции и жандармерии, передает Анадолу.

Цель операции - полная ликвидация угрозы террористов РКК в районе Каваклы провинции Хаккари.

В ходе операции уже обнаружены четыре укрытия террористов, изъяты автомат Калашникова, 17 самодельных взрывных устройств, три ручные гранаты, большое количество боеприпасов.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.

В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).