На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
|13:45 13.01.2020
|Турция
В провинции Хаккари на юге Турции в понедельник, 13 января, началась новая масштабная антитеррористическая операция.
Как сообщает МВД Турции, в операции Kapan-3 ("Капкан") задействовано 825 сотрудников полиции и жандармерии, передает Анадолу.
Цель операции - полная ликвидация угрозы террористов РКК в районе Каваклы провинции Хаккари.
В ходе операции уже обнаружены четыре укрытия террористов, изъяты автомат Калашникова, 17 самодельных взрывных устройств, три ручные гранаты, большое количество боеприпасов.
Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.
В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.
В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).
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