Аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24 336,6 тыс. пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на оперативные данные Государственной авиационной службы Украины.

При этом, в международном сообщении пассажиропоток украинских воздушных гаваней возрос на 19,8% и составил 21 995,6 тыс человек.

В Госавиаслужбе также проинформировали, что объемы перевозок пассажиров отечественными авиакомпаниями в прошлом году составили 13 722,3 тыс человек, что на 9,5% больше показателя 2018 года. Из этого числа в международном сообщении было перевезено 12 560,4 тыс. пассажиров или на 9,7% больше, чем годом ранее.

За прошлый год украинскими авиакомпаниями было выполнено 102 600 коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%), в т.ч. международных - 86 200 (рост - на 2,6%).

Напомним, что в 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов составил 20,5455 млн человек. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 24,5%.