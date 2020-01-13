Севастопольские спасатели ликвидировали последствия обрушения дорожных ограждений с моста на железную дорогу.

Об этоми сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, передает РИА Новости.

Ограждение упало на пути железнодорожной станции Инкерман-1 12 января.

Сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов разобрали упавшие конструкции, а работники"Крымских железных дорог" провели восстановление железнодорожного полотна.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям, уже через час ж/д пути были в рабочем состоянии и подключены к электросети. Пассажирский поезд №8 "Севастополь - Санкт-Петербург" прошел по этому участку железной дороги без задержек.

К ликвидации последствий привлекалось 57 человек и 14 единиц техники.

Фото: РИА Новости