На “Нібулоні” будують два буксири / Фото

17:00 13.01.2020   Украина

Сьогодні на стапелях суднобудівного підприємства “Нібулон” продовжується будівництво двох буксирів проєкту Т410.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На першому буксирі вже встановлено надбудову, а на другому зістиковано носову та кормову частини корпусу. Наразі на обох суднах триває монтаж трубопроводів, машин та механізмів, донно-забортної арматури, електрослюсарного та доізоляційного насичення тощо.

Буксир штовхач-кантувальник проєкту “Т410” довжиною 16 метрів призначений для штовхання несамохідних суден дедвейтом до 3 тис. тонн, формування несамохідних суден в караван, проведення швартовних операцій, виконання вантажних рейсів на мілководді, обслуговування несамохідної техніки та інших плавзасобів тощо. Проєкт розроблено Миколаївським ПКБ «Асаба Дизайн Центр».

Фото з сайту НПП



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