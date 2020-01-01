Військово-Морські Сили України обирають безпілотні протимінні системи – свою продукцію вже презентували «SIEL» з Італії, «Atlas Elektronik» з Німеччини та «ECA Group» з Франції.

У наслідок анексії Криму Російською Федерацією Україна втратила більшість тральних плавзасобів, тому сьогодні гостро стоїть питання протимінного забезпечення. Зокрема, раніше повідомлялось про ймовірне обладнання протимінними безпілотними модулями катерів типу «Айленд» (Island-class), які передаються Сполученими Штатами Америки, передає Національний Промисловий Портал.

Наразі обирається постачальник засобів із пошуку, виявлення та знешкодження мін противника для забезпечення військового та цивільного судноплавства в Азовському та Чорному морях, у портах та рекомендованих міжнародних морських шляхах. Рішення прийматимуть на підставі запропонованих контрактів та оцінки експертів.

Презентація протимінних систем італійської компанії була висвітлена у сюжеті телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз»:

Німецька «ATLAS Elektronik» розробила ряд дистанційно комбінованих систем тралення ARCIMS (абревіатура від англ. Atlas Remote Combined Influence Minesweeping System).

Палуба 11 метрового судна дозволяє розміщувати до чотирьох тонн корисного навантаження включаючи керований підводний апарат. Комплекс обладнання здійснює пошук та знищення мін, гідрографічної розвідки, пошуку підводних човні, контролю прибережних зон, тощо.

Безекіпажні катери «Inspector 90» (120, 125) представляють собою керовану з корабля носія протимінну систему з активною гідроакустичною станцію (ГАС) для пошуку мін на висувній щоглі в носовій частині, буксованою ГАС бокового огляду, та різноманітними дистанційно керованих підводних апаратів для пошуку та знищення мін. «Inspector» може діяти на віддаленості до 10 км від корабля носія.

«Inspector 90» був виготовлений у партнерстві з українською компанією UMS, яка виготовляє корпус для нього. На цьогорічні виставці «Зброя та Безпека 2019» цей виріб був представлений в їхньому рекламному буклеті:





Нагадаємо, що миколаївською компанією «Unik Yachts», також велись роботи з проектування морського безпілотного катера для виконання широкого спектру робіт в акваторії морів, заток морських портів.

Фото з сайту НПП