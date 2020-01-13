НАТО відповість на розміщення російських ракет з ядерною зброєю в Європі — Столтенберг

12:15 13.01.2020   Россия

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс відповість на розміщення російських ракет з ядерною зброєю в Європі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Welt.

"Коли йдеться про SSC-8, то ми будемо працювати над системами ППО і протиракетної оборони, над звичайними озброєннями, над підвищенням боєготовності і продовженням термінів попередження", - заявив Столтенберг.

За його словами, міністри оборони країн-учасниць НАТО вже погодили відповідні кроки.

"Розгорнувши крилаті ракети SSC-8, Росія порушила договір про РСМД. Це частина російської стратегії - вкладати значні кошти в нові сучасні можливості, включаючи нову сучасну ядерну зброю", - сказав генсек.

Зазначається, що в НАТО готові спрямувати всі зусилля для того, щоб захистити Альянс. Іншою метою НАТО є зміцнення контролю над озброєннями.

Нагадаємо, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив про те, що Альянс посилив свою присутність в Чорному морі і продовжить нарощувати військову міць у даному регіоні.

Як повідомлялося, в 2019 році Альянс провів п'ять великих навчань в акваторії Чорного моря.

Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Також Верховна Рада підтримала проведення в Києві весняної сесії НАТО.



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