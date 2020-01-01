Экипаж корабля ЧФ «Касимов» провел противолодочные учения
|16:30 13.01.2020
|Крым
Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Касимов» провел в Черном море учения по поиску подводной лодки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«По замыслу учения экипаж МПК «Касимов», в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки в море получил задачу от центра управления штаба флота на поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Роль подлодки условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Колпино», – говорится в сообщении.
В ходе учения экипаж корабля отработал алгоритм действий по обнаружению и слежению за субмариной. Также выполнен комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.
Учение прошло в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки.
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