Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Касимов» провел в Черном море учения по поиску подводной лодки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По замыслу учения экипаж МПК «Касимов», в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки в море получил задачу от центра управления штаба флота на поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Роль подлодки условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Колпино», – говорится в сообщении.

В ходе учения экипаж корабля отработал алгоритм действий по обнаружению и слежению за субмариной. Также выполнен комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.

Учение прошло в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки.