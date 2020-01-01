В Российской Федерации назвали виновного в катастрофе «летающего гроба» SSJ100 в Шереметьево.

По версии следствия, действия командира судна Дениса Евдокимова были единственной причиной катастрофы. В ее результате в мае прошлого года погибли более 40 человек.

Об этом заявил замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью российскому СМИ, пишет группа Информационное сопротивление.

По его словам, следствие пришло к выводу, что Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, «своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна».

Отвечая на вопрос, планируется ли продолжение расследования в части действий наземных служб, Краснов отметил: «Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия».

Напомним, о том, что в катастрофе виноватым признают командира самолета, стало известно еще раньше, в декабре прошлого года. При этом российское следствие решило не дожидаться результатов экспертизы, которую должен был провести Межгосударственный авиационный комитет.