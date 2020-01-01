Пассажиропоток во всех аэропортах Стамбула в 2019 году составил 104 123 394 человек, что на 1 547 788 больше показателя 2018 года.

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).

По данным DHMİ, в 2019 году рост пассажиропотока и выполненных рейсов фиксировался во всех трех воздушных гаванях Стамбула.

Пассажиропоток в Международном аэропорту Ататюрка, закрытом с шестого апреля для коммерческих рейсов, превысил 16,072 миллиона (4,227 миллиона человек на внутренних рейсах и 11,845 миллиона - на международных).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабихи Гекчена составил 35 472 852 пассажира ( 21415 596 человек на внутренних рейсах и 14 057 256 - на международных).

Пассажиропоток в Стамбульском аэропорту в 2019 году составил 52 578 008 (12 720 826 человек на внутренних рейсах и 39 857 182 - на международных).

Суммарный пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году составил 104 123 394 человек, (38 363 554 миллиона - на внутренних и 65 759 840 - на международных линиях). В 2018 году этот показатель составлял 102 575 606 пассажиров.

По данным Европейской организации безопасности аэронавигации (Евроконтроль), в 2019 году из аэропортов Европы было выполнено 11 100 000 рейсов, из которых около 6 процентов пришлись на аэропорты турецкого мегаполиса.