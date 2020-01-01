Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
|15:30 13.01.2020
|Турция
Пассажиропоток во всех аэропортах Стамбула в 2019 году составил 104 123 394 человек, что на 1 547 788 больше показателя 2018 года.
Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).
По данным DHMİ, в 2019 году рост пассажиропотока и выполненных рейсов фиксировался во всех трех воздушных гаванях Стамбула.
Пассажиропоток в Международном аэропорту Ататюрка, закрытом с шестого апреля для коммерческих рейсов, превысил 16,072 миллиона (4,227 миллиона человек на внутренних рейсах и 11,845 миллиона - на международных).
Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабихи Гекчена составил 35 472 852 пассажира ( 21415 596 человек на внутренних рейсах и 14 057 256 - на международных).
Пассажиропоток в Стамбульском аэропорту в 2019 году составил 52 578 008 (12 720 826 человек на внутренних рейсах и 39 857 182 - на международных).
Суммарный пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году составил 104 123 394 человек, (38 363 554 миллиона - на внутренних и 65 759 840 - на международных линиях). В 2018 году этот показатель составлял 102 575 606 пассажиров.
По данным Европейской организации безопасности аэронавигации (Евроконтроль), в 2019 году из аэропортов Европы было выполнено 11 100 000 рейсов, из которых около 6 процентов пришлись на аэропорты турецкого мегаполиса.
Ще на цю тему:
«Стамбульский аэропорт» обслужил 50-миллионного пассажира / Фото
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400
Турция готова ответить на санкции США из-за С-400
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы