На плато Ай-Петри и Ангарском перевале этой зимой наблюдаются слишком маленькие запасы снега, что может привести к дефициту воды на аннексированном полуострове.

Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского Гидрометцентра Наталья Охременко, - передает Керчь.ФМ.

"По данным снегомерной съемки, средняя высота снега в районе плато Ай-Петри - 12 см, запас воды – 19 мм. Это совершенно небольшие запасы для этого времени года. По многолетним нормам на 10 января средняя высота снега должна достигать хотя бы 25 см. При этом снежный покров в горах образовался в последние четыре дня, а до этого существенные осадки отсутствовали", - пояснила специалист.

Если синоптическая ситуация не изменится в ближайшее время, то весной в ряде регионов Крыма может наблюдаться дефицит воды, считает Охременко.

"Водохранилища полупустые. Нас, метеорологов, это настораживает, так как по многолетним данным наибольшее количество осадков в холодный период года наблюдается в декабре и январе. Как видите, через Крым циклоны практически не проходят", - говорит эксперт.

В 2019 году на Ангарском перевале и плато Ай-Петри выпало снега на 30% меньше положенной нормы. Кроме того, в ближайшее время обильного выпадения осадков в республике не ожидается, отмечают синоптики.

"Такое у нас бывает очень редко. Последний очень засушливый год зарегистрировали в 2012 году, однако тогда ситуацию спас функционировавший Северо-Крымский канал", - подытожила Наталья Охременко.

В ноябре 2019 года метеорологи сообщали о фиците воды в регионе, который приводит к пересыханию рек. В целом, осень в Крыму выдалась засушливой.