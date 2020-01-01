Пассажиропоток аэропорта Симферополя сохранился на уровне прошлого года после запуска поездов по Керченскому мосту.

За новогодние каникулы здесь обслужили более 100 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд дальнего следования "Таврия" прошел по нему в ночь на 25 декабря. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето этого года планируются дополнительные рейсы.

"Международный аэропорт Симферополь в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тыс пассажиров, что аналогично показателям прошлого года. Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на новогодние праздники полеты в Крым выполняли 12 авиакомпаний по 15 направлениям, маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу, авиакомпании увеличили частоту рейсов в Москву и Новосибирск. "Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10210 человек. Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург", - отметили в аэропорту.