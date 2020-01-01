Пассажиропоток аэропорта Симферополя не изменился после запуска двух поездов в Крым

14:45 13.01.2020   Крым

Пассажиропоток аэропорта Симферополя сохранился на уровне прошлого года после запуска поездов по Керченскому мосту.

За новогодние каникулы здесь обслужили более 100 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд дальнего следования "Таврия" прошел по нему в ночь на 25 декабря. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето этого года планируются дополнительные рейсы.

"Международный аэропорт Симферополь в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тыс пассажиров, что аналогично показателям прошлого года. Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на новогодние праздники полеты в Крым выполняли 12 авиакомпаний по 15 направлениям, маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу, авиакомпании увеличили частоту рейсов в Москву и Новосибирск. "Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10210 человек. Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург", - отметили в аэропорту.



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