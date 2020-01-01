Глава МЗС Австрії розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2"

14:30 13.01.2020   Россия

Австрія відкидає екстериторіальний ефект санкцій США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse, повідомляє Укрінформ.

"Ми відкидаємо екстериторіальний ефект санкцій. Це неприйнятно", - заявив австрійський міністр, коментуючи введені Сполученими Штатами санкції проти фірм, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" дном Балтійського моря в обхід України.

На переконання Шалленберга, американські санкції залучені "не проти того проєкту", оскільки "Північний потік-2" покликаний "сприяти диверсифікації енергопостачання".

"Гарантовано, що "Північний потік-2" не зачіпає інтереси України. Американці не приховували, що виступають проти "Північного потоку-2" з міркувань економічної політики", - заявив глава МЗС Австрії.

Коментуючи твердження про те, що США хочуть продавати свій зріджений газ, Шалленберг заявив, що "Європа має інші інтереси".

За його словами, Європа та США "належать до однієї сім’ї цінностей", але не можна жити, використовуючи методи, як 30 років тому: "Світ став багатополярним. У власних інтересах ЄС краще зважити свої можливості – від торгівлі та оборони до політики розвитку".

Як відомо, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

Раніше передбачалося, що газопровід "Північний потік-2" для постачання газу в Європу в обхід України буде запущений до кінця 2019 року. На початку грудня 2019 року компанія-оператор визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.



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