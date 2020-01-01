Літак Sukhoi SuperJet 100, що вилетів з аеропорту Шереметьєво (Москва) в Ставрополь, повернувся назад через можливі проблеми з двигуном.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російськи ЗМІ.

"Літак SSJ-100 слідував рейсом з Шереметьєво в Ставрополь. Після вильоту, за попередньою інформацією, екіпаж помітив відсутність внутрішньої частини обшивки лівого двигуна і прийняв рішення повернутися в Шереметьєво. Посадка пройшла в штатному режимі", - сказало джерело в екстрених службах. Воно додало, що постраждалих немає. На борту перебувала 61 особа - 55 пасажирів і шість членів екіпажу.

Причини події з'ясовуються. Провадиться технічний огляд літака.