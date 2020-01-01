Представництво президента підтримало політв'язнів в окупованому Криму
|14:00 13.01.2020
|Крым
Представництво президента України в АР Крим висловило підтримку політв'язням з анексованого Криму і заявило про намір зробити все для їх звільнення.
Про це йдеться у заяві представництва у Facebook, пише Укрінформ.
"Російська влада продовжує саджати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади й агресії Кремля. У в'язницях РФ і тимчасово окупованого Криму утримують сотні українських громадян за політично вмотивованими звинуваченнями. Тримайтеся! Спільними зусиллями зробимо все можливе для вашого звільнення! Чекаємо вдома! Пам'ятайте про політв'язнів минулого і сьогодення", – йдеться в повідомленні.
Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова озвучувала різну кількість українських політв'язнів, які перебувають в ув'язненні в Росії: від 113 до 115, з яких понад 80 – кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримської правозахисної групи.
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