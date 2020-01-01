При создании вооружения для российского ВМФ будет применяться межвидовая унификация, а в перспективе – модульная архитектура.

Об этом сообщил 9 января 2020 года в ходе совещания по вопросам перспективного развития Военно-морского флота в оккупированном Севастополе президент России Владимир Путин, пишет sudostroenie.info.

"Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития систем вооружения ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру, – цитирует пресс-служба Кремля главу государства. – Хотел бы сегодня в ходе совещания услышать, как продвигается эта работа".

Ранее в тот же день в Севастополе прошла конференция, посвящённая перспективным проектам в военном кораблестроении. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, особое внимание уделялось вопросам внедрения новейших технологий в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов. Также обсуждалось строительство кораблей различных классов и судов обеспечения вспомогательного флота.