Прем'єр Польщі: Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Крим і припинити агресію на Донбасі

13:30 13.01.2020   Крым

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що умовою для нормалізації відносин із Росією є повернення Криму Україні та припинення агресії на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, пише Укрінформ.

"Нормалізація відносин із Росією не має сенсу без дій іншої сторони. Росія має вийти з Криму і відмовитися від впливу на сході України. Ми також вважаємо не дуже конструктивною роль Росії в Сирії", - сказав Моравецький.

За словами польського прем'єра, для поглиблення діалогу з Москвою має бути воля обох сторін, але президент РФ Володимир Путін останнім часом не змінив своєї позиції.

Моравецький також наголосив, що Росія робить "стратегічну помилку", вважаючи Європу ворогом.

"Уже давно справжньою загрозою для Росії є Китай. Разом із країнами Європи Росія могла б протидіяти Пекіну. Але Путін відкидає співпрацю з нами", - зазначив голова Ради міністрів Польщі.



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