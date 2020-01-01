Спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» за підсумками 2019 року збільшив вантажообіг на 40% порівняно з 2018 роком — до 3,1 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, пишуть Порти України.

Зокрема, ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» опрацювало 1,606 млн тонн вантажів, ТОВ «ЄВТ Грейн» — 1,491 млн тонн.

Згідно з повідомленням, у січні-грудні 2019 року кількість експортних вантажів зросла на 33% — перероблено 2,9 млн тонн. Імпортних вантажів оброблено 214,84 тис тонн, що в 4 рази перевищує показники аналогічного періоду попереднього року. Обсяг вантажів у внутрішньому сполученні становить 11,15 тис. тонн, каботажних — 10,81 тис. тонн, транзитних — 7,06 тис. тонн.

Як зазначає прес-служба, основне зростання вантажопереробки відбулося за рахунок зернових вантажів, обсяг перевалки яких склав понад 1,2 млн тонн, що майже втричі перевищує показники попереднього року, будівельних і сипучих вантажів — 736,69 тис. тонн і 521,24 тис. тонн відповідно, чорних металів — 408,60 тис. тонн.

Значного рівня вантажопереробки в 2019 році вдалося досягти завдяки залученню нових вантажів до порту. Серед них: імпортне коксівне вугілля з США, пиловугільне паливо (PCI) з Нідерландів і антрацит з Іспанії, які зазвичай використовуються в металургійній промисловості, комплектуючі для вітроенергетичних установок, а також хімічні та мінеральні добрива, переважно з Туреччини, Хорватії, Румунії та Єгипту.

За 12 місяців 2019 року у морському порту «Ольвія» оброблено 235 суден — на 40% більше, ніж в 2018 році.

Спеціалізований морський порт «Ольвія» розташований у 25 кілометрах від Миколаєва на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. Кількість вантажних причалів — 7, довжина вантажного причального фронту — 1,53 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «СК «Ольвія» і ТОВ «Компанія «Євровнешторг». ДП входить до числа держкомпаній, на базі яких реалізуються пілотні проекти концесії.

СМП «Ольвія» у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 10,5% — до 2,246 млн тонн.